Детские технопарки "Кванториум" откроются в регионах к 2024 году

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Детские технопарки "Кванториум" откроются в каждом регионе РФ с численностью населения более 60 тысяч жителей в рамках национального проекта в сфере образования, сообщила во вторник и. о. директора департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки Жанна Садовникова.

Национальный проект в сфере образования был утвержден майским указом президента в 2018 году. Планируется, что его реализация охватит период до 2024 года. В нем указывается необходимость обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение России в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования.

"В рамках реализации национального проекта в сфере общего образования мы продолжим реализацию успешных направлений – это сеть детских технопарков "Кванториум". И к концу реализации национального проекта они будут доступны каждому региону численностью населения более 60 тысяч человек", — сказала Садовникова на съезде представителей общественно-профессиональных сообществ учителей и преподавателей учебных предметов в Российской академии образования.

Помимо этого, по ее словам, будет запущена полномасштабная работа с детьми вне школы – во всех регионах будут созданы Центры выявления и поддержки одаренности детей по опыту "Сириуса".

Президент РФ Владимир Путин 1 марта 2018 года в послании Федеральному Собранию заявил о необходимости продолжения укрепления целостной системы поддержки и развития творческих способностей и талантов детей. Такая система должна охватить всю территорию страны, интегрировать возможности таких площадок, как "Сириус", "Кванториумы", центры дополнительного образования и детского творчества во всех регионах России.