Организаторы блокад Крыма вошли в "крымское досье"

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости. Организаторы ряда блокад Крыма, лидеры признанного экстремистским и запрещенным в России "Меджлиса крымско-татарского народа"* внесены в "крымское досье" лиц, враждебно настроенных к крымчанам, сообщил РИА Новости глава Общественной палаты республики Григорий Иоффе.

Ранее в ОП Крыма составили "крымское досье", куда намерены включать людей, которые "открыто и воинственно" не признают выбор крымчан на референдуме в марте 2014 года. Формирует список мониторинговая группа при ОП Крыма по контролю за соблюдением прав крымчан властями Украины.

Иоффе уточнил, что дополнительно в досье включены Мустафа Джемилев, Рефат Чубаров, Ильми Умеров, Ахтем Чийгоз и Ленур Ислямов.

"В досье приведены их высказывания по отношению к российскому Крыму и указана их террористическая роль в организации энергетической блокады полуострова, перекрытия транспортного сообщения. Это всё подтверждено их же цитатами", — сказал Иоффе.

По его словам, "крымское досье" призвано информировать крымчан, как к их выбору относятся определенные личности. "Это решение за собой не несет никаких последствий, никому не закрывает путь в Крым. Это просто общественное презрение", — сказал Иоффе.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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* Экстремистская организация, запрещенная в России.