Атмосферное давление в Москве обновило рекорд по суточному минимуму

Пешеходы на улице в Москве во время сильного дождя. Архивное фото

Пешеходы на улице в Москве во время сильного дождя. Архивное фото

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Рекорд атмосферного давления установлен в Москве 25 сентября, утром вторника показатели барометров опустились до нового суточного минимума, сообщается на портале "Метеоновости".

"Утром 25 сентября очень глубокий циклон оказался в непосредственной близости от Москвы. В 6 часов атмосферное давление на станции ВДНХ понизилось до 731,1 миллиметров ртутного столба, и был перекрыт прежний суточный минимум давления", — говорится в сообщении.

Отмечается, что прежний суточный рекорд давления был установлен в 1957 году и составлял 731,3 миллиметра ртутного столба.

По информации синоптиков, в течение дня во вторник атмосферное давление в Москве будет расти.