Власти Кубани сохранят льготы жителям региона пенсионного возраста

КРАСНОДАР, 25 сен — РИА Новости. Власти Краснодарского края направят около 9 миллиардов рублей на сохранение льгот жителям региона нынешнего пенсионного возраста, сообщает пресс-служба администрации края.

Отмечается, что депутаты законодательного собрания Краснодарского края единогласно приняли законопроект о сохранении льгот.

"Проект подразумевает сохранение льгот и социальных гарантий мужчинам и женщинам, достигшим возраста 60 и 55 лет соответственно. Это сделано для того, чтобы те категории людей, которым полагались льготы, смогли их получить, даже если на пенсию они при этом еще не выйдут", — приводятся в сообщении слова глава края Вениамина Кондратьева, который принял участие в заседании депутатов.

По словам губернатора, регион старается обеспечить комфортный переход к пенсионной реформе. "Суть законопроекта о сохранении льгот заключается в том, чтобы мы могли пожилым жителям Кубани обеспечить комфортную жизнь в предпенсионном возрасте. Они не должны ощутить на себе определенное бремя дискомфорта от того, что пенсионная реформа начала работать", — сказал губернатор.

Он добавил, что в бюджете края на следующий год на меры поддержки уже предусмотрено 9 миллиардов рублей. Для одиноких жителей края, не являющихся инвалидами, сохранятся компенсации расходов на покупку протезно-ортопедических изделий и слуховых аппаратов. Власти планируют сохранить льготы на проезд, компенсацию расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг ветеранам труда и военной службы, льготы по оплате взноса на капремонт для отдельных категорий граждан.

Кроме того, для защиты прав граждан предпенсионного возраста будет действовать увеличенная с 2-х до 3-х процентов квота в части предоставления рабочих мест в организациях с численностью более 100 человек. Также будут сохранены льготы по транспортному налогу.

Меры социальной поддержки сохраняются для граждан, претендовавших на них по состоянию на 1 января 2019 года. Сейчас в крае их получают более 380 тысяч региональных льготников и 455 тысяч федеральных. Около 34 тысяч человек ежегодно впервые обращаются за помощью.

Госдума в июле приняла в первом чтении правительственный законопроект, предполагавший постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Однако президент РФ Владимир Путин предложил ряд мер для смягчения решения, которые озвучил в телеобращении к россиянам. В частности, глава государства выступил за возраст выхода на пенсию для женщин в 60 лет, досрочный выход на пенсию для многодетных матерей и введение мер защиты лиц предпенсионного возраста, в том числе повышение пособия по безработице для них и введение ответственности для работодателей за увольнение перед пенсией. Предложения по изменению пенсионной системы были оформлены как поправки к законопроекту и внесены президентом на рассмотрение в Госдуму 6 сентября, в этот же день "Единая Россия" также внесла в ГД первый пакет поправок.