В России в ближайшие годы реализуют программу по профилактике онкопатологии

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников, гостей и организаторов Первого международного форума онкологии и радиологии и отметил, что в ближайшие шесть лет в России будет реализована масштабная программа по профилактике и лечению онкопатологии, сообщается на сайте Кремля.

"Борьба с онкологическими заболеваниями является одним из приоритетных направлений современной медицины во всем мире. В ближайшие шесть лет в России будет реализована масштабная программа по профилактике и лечению онкопатологии. Ее результатом должно стать увеличение продолжительности жизни людей", — говорится в приветствии.

Глава государства отметил, что для достижения этой цели планируется модернизация онкологических клиник, внедрение перспективных технологий и разработок, формирование единой комплексной системы – от ранней диагностики до своевременной качественной помощи пациентам, подготовка и переподготовка квалифицированных специалистов.

Путин выразил уверенность в том, что участники встречи смогут обменяться накопленным опытом, научными знаниями и практиками, предложить новые подходы к повышению эффективности борьбы с этой угрозой.

Президент также пожелал участникам форума содержательных, полезных дискуссий и всего самого доброго.