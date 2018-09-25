В Москве завершили благоустройство Марфо-Мариинской обители

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Благоустройство Марфо-Мариинской обители завершено на Большой Ордынке в Москве, сообщил журналистам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков во вторник.

"Учитывая, что монастырь действующий, работы были организованы так, чтобы не создавать неудобств для служителей и посетителей. Благоустройство проводилось в три этапа: началось в мае и закончилось к сентябрю 2018 года", — сказал Бирюков.

Как отметили в комплексе городского хозяйства, в обители капитальный ремонт не проводился более ста лет.

"В рамках комплексного благоустройства, на территории обители проложили кабельную канализацию протяженностью 370 метров, куда убрали все воздушные провода. К электричеству подключили часовню", — добавил заммэра.

Он отметил, что территорию на площади порядка 5,5 тысяч квадратных метров замостили гранитной плиткой и установили бордюрный камень протяженностью свыше 1,6 тысячи метров. Кроме того, в обители уложили газон. Фундаменты старинных зданий гидроизолировали, поэтому помещения, в том числе нижние, теперь защищены от протечек.