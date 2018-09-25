Путин и Жаров не обсуждали ситуацию с Telegram, заявил Песков

Президент РФ Владимир Путин и руководитель Роскомнадзора Александр Жаров во время встречи

Президент РФ Владимир Путин и руководитель Роскомнадзора Александр Жаров во время встречи

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Ситуация вокруг мессенджера Telegram не обсуждалась в понедельник на встрече президента РФ Владимира Путина и главы Роскомнадзора Александра Жарова, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, эта тема не затрагивалась", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, обсуждалась ли на встрече Путина и Жарова ситуация вокруг Telegram.

Роскомнадзор с середины апреля осуществляет блокировку Telegram в России в соответствии с решением Таганского суда Москвы из-за отказа передать ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. Аргументацию Telegram, что это технически невозможно, глава Роскомнадзора Александр Жаров называл лукавством.