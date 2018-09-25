Ветеринары не нашли фактов издевательств над медведями в кафе в Оренбуржье

УФА, 25 сен – РИА Новости. Ветеринарная служба не нашла подтверждения фактов издевательств над тремя медведями, запертых в клетке в придорожном трактире в Оренбуржье, животные здоровы, накормлены и содержатся в хороших условиях, сообщили РИА Новости в управлении Россельхознадзора по Оренбургской области.

Ранее зоозащитница из Самарской области Ангелина Гриневич открыла сбор средств для выкупа семьи медведей, которых хозяин придорожного трактира на трассе М-5 в Оренбургской области запер в клетке и выставил на продажу. Косолапых мужчина оценил в 300 тысяч рублей. Защитники диких животных пожаловались в природоохранную прокуратуру. По их словам, медведям Потапу, Вале и их детенышу Мане грозит опасность оказаться в руках недобросовестных покупателей, кроме того, животные живут в тесной клетке в качестве развлечения посетителям кафе и часто недокормлены.

Ветеринары областного управления Россельхохнадзора выезжали на место проверить состояние диких животных и пришли к выводу, что медведям ничего не угрожает.

"Животные содержатся в отдельных клетках, которые имеют удовлетворительное состояние. Площадь помещений и зон для содержания диких животных является достаточной для совершения моциона. Каждая клетка оснащена поилками с водой и кормушками для корма. Кормлением животных занимаются сотрудники кафе", — сообщили РИА Новости в управлении.

По данным ведомства, медведи клинически здоровы, состоят на учете в Бузулукском районном управлении ветеринарии. Животные провакцинированы против бешенства, проведена дегельминтизация.