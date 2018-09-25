Россия не планирует вводить новый формат времени, заявил эксперт

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Россия не планирует вводить национальный формат времени на замену существующему со времен СССР времени SU (Soviet Union), сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор Всероссийского научно-исследовательского института Сергей Донченко.
Донченко отметил, что большинство бывших республик Советского Союза синхронизируют свое время с российским стандартом.
"Во времена Советского Союза у нас во ВНИИФТРИ находился государственный первичный эталон времени СССР. Но тогда существовал принцип, который и сейчас сохранился в России, территориального распределения эталонов в целях обеспечения безопасности. Часть из них хранилась на Украине, часть в Армении, часть в Прибалтике. В каждой республике были вторичные эталоны времени. После распада СССР вновь образованные государства переименовали их в первичные национальные эталоны. Поэтому, по сути, на территории бывшего СССР сейчас нет стран, у которых имелся бы эталон, сравнимый по точности с нашим", — сказал Донченко.