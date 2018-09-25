Россия не планирует вводить новый формат времени, заявил эксперт

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Россия не планирует вводить национальный формат времени на замену существующему со времен СССР времени SU (Soviet Union), сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор Всероссийского научно-исследовательского института Сергей Донченко.

"Исторически так сложилось, что после распада СССР никто вопрос о смене названия не поднимал. Ведь понятно, что любое изменение стоит немалых денег. Иностранные коллеги тоже вопросов никаких по этому поводу не задают. Технически, наверное, сменить название не сложно, но такой шаг потребует пересмотра законов и нормативно-технической документации во многих областях, завязанных на российский эталон времени. Я считаю, что консерватизм в этом вопросе – тоже не плохо. Аббревиатура SU узнаваема и напоминает всем о большой и сильной стране, которой Россия продолжает оставаться и сегодня", — сказал он.

Донченко отметил, что большинство бывших республик Советского Союза синхронизируют свое время с российским стандартом.

"Во времена Советского Союза у нас во ВНИИФТРИ находился государственный первичный эталон времени СССР. Но тогда существовал принцип, который и сейчас сохранился в России, территориального распределения эталонов в целях обеспечения безопасности. Часть из них хранилась на Украине, часть в Армении, часть в Прибалтике. В каждой республике были вторичные эталоны времени. После распада СССР вновь образованные государства переименовали их в первичные национальные эталоны. Поэтому, по сути, на территории бывшего СССР сейчас нет стран, у которых имелся бы эталон, сравнимый по точности с нашим", — сказал Донченко.

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