Воздух в Москве утром во вторник стал самым чистым с начала сентября

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Воздух в Москве утром во вторник, 25 сентября, стал самым чистым с начала месяца из-за изменившейся погоды, сообщили в "Мосэкомониторинге".

"Смена погоды на ветер и дожди обеспечили весьма эффективное очищение столичной атмосферы. По данным автоматических станций, воздух в Москве утром во вторник в целом самый чистый с начала месяца", — говорится в сообщении.

Отмечается, что во вторник в Москве по состоянию на 8.00 содержание загрязняющих веществ в воздухе не превышает норму. Максимальные разовые концентрации контролируемых загрязняющих веществ находятся в пределах установленных нормативов.

"Концентрация основных загрязнений в воздухе ниже предельно допустимых значений, оказывающих влияние на здоровье человека. Сероводород: порог запаха и безопасный уровень воздействия, рекомендованный ВОЗ, не превышен", — подчеркнули в "Мосэкомониторинге".