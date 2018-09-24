Спасатели Сербии и Македонии начали проходить курсы в академии МЧС

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Сотрудники пожарно-спасательных служб Сербии и Македонии начали проходить курсы повышения квалификации в Академии ГПС МЧС России, которые продлятся неделю, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"Двадцать четвертого сентября в Академии Государственной противопожарной службы МЧС России начались сборы с иностранными специалистами в рамках сотрудничества с Российско-сербским гуманитарным центром", — сообщили в пресс-службе.

Курсы проходят десять сотрудников пожарно-спасательных подразделений Сербии и один представитель из Македонии: командиры частей, пожарный из аэропорта, представитель Горной службы спасения.

"Во время обучения они пройдут теоретическую и практическую подготовку по тактике тушения лесных пожаров с применением вертолетов. Помимо цикла лекций предусмотрены практические занятия в Жуковском авиационно-спасательном центре МЧС России. Иностранным специалистам продемонстрируют способы мониторинга и тушения лесных пожаров с применением вертолета К-32, а также познакомят с оборудованием для забора воды", — сообщили в пресс-службе.

Подготовка иностранных специалистов в рамках сотрудничества с Российско-сербским гуманитарным центром проводится на базе Академии ГПС МЧС России с 2017 года. В прошлом году обучение прошли около 25 человек из Сербии и Боснии.