Орешкин предложил создать центр мониторинга проектов инфраструктуры

ГОРКИ, 24 сен — РИА Новости. Минэкономразвития предлагает создать центр мониторинга реализации проектов по модернизации и расширению инфраструктуры РФ, сообщил министр экономического развития Максим Орешкин.

"Будет создан отдельный центр мониторинга реализации таких комплексных проектов, его задача — взаимоувязка разных элементов и разных этапов реализации крупных проектов. Например, проект по реализации БАМа и Транссиба — это не только инвестиции в железнодорожную инфраструктуру, это создание электросетевого хозяйства, строительство портов", — сказал Орешкин по итогам заседания президиума президентского совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Он также сообщил, что в настоящее время формируется новый механизм управления развитием инфраструктуры в РФ, который будет объединять все планы различных министерств, компаний с государственным участием, частных инвесторов, регионов и так далее — своеобразная единая инфраструктурная карта.

"По каждому проекту будет проводиться оценка социально-экономических эффектов, по каждому проекту будет считаться оценка увеличения добавленной стоимости в экономике как на этапе строительств, так и на этапе эксплуатации объектов. Отдельный мониторинг мы будем вести по объёмам необходимых ресурсов, строительных ресурсов, трудовых ресурсов", — пояснил Орешкин.

Он отметил, что количество объектов, которые будут одновременно находиться в строительстве, вырастет и необходимо контролировать предложение строительных ресурсов со спросом на них, чтобы не допустить роста цен.