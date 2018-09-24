Пробки на московских дорогах достигли восьми баллов из-за дождя

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Пробки на дорогах Москвы вечером в понедельник достигли 8 баллов из-за дождя, следует из данных сервиса Яндекс.Пробки.
Кроме того, снижены скорости на ТТК, в особенности, на юго-западе, западе и северо-западе в обоих направлениях, на севере и северо-востоке по внешней стороне, на юго-востоке в обоих направлениях и на юге — по внутренней стороне.
Согласно данным "Яндекс", сильные затруднения наблюдаются и на Софийской и Москворецкой набережных, на Большой Якиманке, Большой Лубянке, Покровском бульваре.
Ранее сообщалось, что в столице 320 бригад ГУП "Мосводосток" перешли на усиленный режим работы из-за ожидаемого ливня. Как сообщали синоптики, облачная погода с дождями разной интенсивности продержится в Москве всю неделю, температура воздуха не будет превышать плюс 12 градусов.