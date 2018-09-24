Пробки на московских дорогах достигли восьми баллов из-за дождя

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Пробки на дорогах Москвы вечером в понедельник достигли 8 баллов из-за дождя, следует из данных сервиса Яндекс.Пробки.

Дожди разной интенсивности продолжаются в столице в понедельник. Как сообщали в центре погоды "Фобос", вечером в городе могут пройти ливни. По данным столичного департамента транспорта, наибольшая загруженность отмечается на северо-востоке Садового кольца на участке от станции метро "Курская" до проспекта Мира, а также на юге и юго-востоке в обоих направлениях от метро "Октябрьская" до Марксистской улицы.

Кроме того, снижены скорости на ТТК, в особенности, на юго-западе, западе и северо-западе в обоих направлениях, на севере и северо-востоке по внешней стороне, на юго-востоке в обоих направлениях и на юге — по внутренней стороне.

Согласно данным "Яндекс", сильные затруднения наблюдаются и на Софийской и Москворецкой набережных, на Большой Якиманке, Большой Лубянке, Покровском бульваре.

Ранее сообщалось, что в столице 320 бригад ГУП "Мосводосток" перешли на усиленный режим работы из-за ожидаемого ливня. Как сообщали синоптики, облачная погода с дождями разной интенсивности продержится в Москве всю неделю, температура воздуха не будет превышать плюс 12 градусов.