Воронежским предпенсионерам сохранят региональные льготы

ВОРОНЕЖ, 24 сен — РИА Новости. Воронежская областная дума на очередном заседании в понедельник приняла закон о сохранении региональных льгот гражданам предпенсионного возраста, сообщило в понедельник законодательное собрание.

Законопроект "О сохранении мер социальной поддержки отдельным категориям граждан предпенсионного возраста на территории Воронежской области" был внесен в Воронежскую областную думу 6 сентября. Документ разработала группа депутатов, в которую вошли спикер регионального парламента Владимир Нетёсов, руководитель фракции "Единая Россия" в региональном парламенте Роман Жогов, председатель комитета по бюджетной политике, налогам и финансам Александр Вериковский и председатель комитета по труду и социальной защите населения Людмила Ипполитова. Закон принят сразу в двух чтениях.

"Граждане предпенсионного возраста – женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет – по-прежнему будут получать региональные льготы в полном объеме в ходе предстоящей модернизации пенсионной системы", – сказал Нетёсов.

По его словам, законодательством Воронежской области предусмотрена социальная поддержка граждан, имеющих звание "Ветеран труда", а также проживающих и осуществляющих профессиональную деятельность в сельской местности в связи с выходом на пенсию (в том числе досрочно) в соответствии законодательством РФ.

"Для депутатского корпуса Воронежской областной думы одной из главных задач является социальная защита жителей области, поэтому сегодня мы установили гарантии предоставления всех льгот, которые прописаны в областном законодательстве, людям предпенсионного возраста. Эти меры сохраняются на переходный период – с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года", – пояснил Нетёсов.

Он отметил, что закон сохранит все региональные меры соцподдержки, действующие сегодня для пенсионеров названных отдельных категорий, с учетом ежегодного увеличения числа жителей области, которые будут выходить на пенсию.

Госдума в июле приняла в первом чтении правительственный законопроект, предполагавший постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Однако президент РФ Владимир Путин предложил ряд мер для смягчения решения, которые озвучил в телеобращении к россиянам. В частности, глава государства выступил за возраст выхода на пенсию для женщин в 60 лет, досрочный выход на пенсию для многодетных матерей и введение мер защиты лиц предпенсионного возраста, в том числе повышение пособия по безработице для них и введение ответственности для работодателей за увольнение перед пенсией. Предложения по изменению пенсионной системы были оформлены как поправки к законопроекту и внесены президентом на рассмотрение в Госдуму 6 сентября, в этот же день "Единая Россия" также внесла в ГД первый пакет поправок. Рассмотрение проекта во втором чтении запланировано на 26 сентября.

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