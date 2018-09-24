МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Комитет Государственной думы по труду и социальной политике изменил решение по поправке о сохранении параметров пенсионного возраста для Арктики и Крайнего Севера, рекомендовав отклонить ее в ходе обсуждения перед вторым чтением законопроекта по изменениям в пенсионном законодательстве.

Сначала на заседании комитета депутаты рассмотрели и поддержали поправку, предусматривающую сохранение параметров пенсионного возраста для арктических территорий и территорий Крайнего Севера. Но с просьбой об отмене голосования к депутатам обратился министр труда и соцзащиты Максим Топилин.

"Я попросил бы членов комитета вернуться к этому вопросу по одной простой причине: мы создаем новую сущность, фактически эти две категории: районы Крайнего Севера и приравненные к Крайнему Северу по принципу досрочности пенсионного возраста", — заявил министр.

"Еще раз повторяю: мы сохраняем досрочный пенсионный возраст для тех и других людей. Сохраняем, просто он будет на выходе на пять лет выше, как и у всех категорий, поэтому у меня большая просьба: все-таки вернуться к этому вопросу, если это возможно, переголосовать эту поправку", — сказал Топилин.

Он также отметил, что в бюджете не заложены такие изменения, и "общая стоимость, если для всех смотреть северных территорий, на шесть лет — это еще порядка 200 млрд рублей". "Эти средства не предусмотрены в проектах бюджета федерального и бюджета Пенсионного фонда, которые нами подготовлены, поэтому мы не можем поддержать эту поправку", — сказал министр.

"Отменяем голосование", — сказал глава думского комитета Ярослав Нилов.

Комитет принял решение переголосовать. По итогам повторного голосования четыре депутата отдали свои голоса за, пять — против поправок о сохранении прежней планки пенсионного возраста для Арктики и Крайнего Севера, передает корреспондент РИА Новости.

Госдума в июле приняла в первом чтении правительственный законопроект, предполагавший постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Однако президент РФ Владимир Путин предложил ряд мер для смягчения решения, которые озвучил в телеобращении к россиянам. В частности, глава государства выступил за возраст выхода на пенсию для женщин в 60 лет, досрочный выход на пенсию для многодетных матерей и введение мер защиты лиц предпенсионного возраста, в том числе повышение пособия по безработице для них и введение ответственности для работодателей за увольнение перед пенсией. Предложения по изменению пенсионной системы были оформлены как поправки к законопроекту и внесены президентом на рассмотрение в Госдуму 6 сентября, в этот же день "Единая Россия" также внесла в ГД первый пакет поправок.