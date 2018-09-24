В Общественной палате рассказали о проблемах нацпроекта "Экология"

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Зарплаты инспекторов заповедников в России следует повысить с помощью национального проекта "Экология", заявил РИА Новости первый зампред комиссии по экологии Общественной палаты России Игорь Честин.

Как сообщалось ранее, общее финансирование нацпроекта "Экология" составит 4,003 триллиона рублей, при этом потребность в средствах со стороны бюджета — около 700 миллиардов рублей. В настоящее время доработан паспорт нацпроекта, целевые показатели выверены и согласованы со всеми профильными министерствами и ведомствами.

"Необходимо срочно менять систему оплаты труда инспекторов по охране природы в заповедниках. Нужно обеспечить их зарплату на уровне не ниже средней по региону. Эти люди, рискующие своей жизнью, часто получают 15 тысяч рублей. Стоимость вопроса – 700 миллионов рублей в год и бюджет такую задачу решить может", — сказал Честин после обсуждения нацпроекта в Аналитическом центре при правительстве России.

По его словам, самым серьезным препятствием для успеха осуществления проекта является его разработка без привлечения научного и природоохранного сообщества. При этом с декабря 2017 года отсутствует общественный совет Минприроды России.

"Самая главная проблема – это отсутствие механизмов координации. Есть штаб нацпроекта под руководством двух заместителей министра. Но это верхний уровень обсуждения, сегодня нет профессионального обсуждения нацпроекта на экспертном уровне", – добавил Честин.