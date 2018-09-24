В Общественной палате рассказали о проблемах нацпроекта "Экология"

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Зарплаты инспекторов заповедников в России следует повысить с помощью национального проекта "Экология", заявил РИА Новости первый зампред комиссии по экологии Общественной палаты России Игорь Честин.
"Необходимо срочно менять систему оплаты труда инспекторов по охране природы в заповедниках. Нужно обеспечить их зарплату на уровне не ниже средней по региону. Эти люди, рискующие своей жизнью, часто получают 15 тысяч рублей. Стоимость вопроса – 700 миллионов рублей в год и бюджет такую задачу решить может", — сказал Честин после обсуждения нацпроекта в Аналитическом центре при правительстве России.
По его словам, самым серьезным препятствием для успеха осуществления проекта является его разработка без привлечения научного и природоохранного сообщества. При этом с декабря 2017 года отсутствует общественный совет Минприроды России.
"Самая главная проблема – это отсутствие механизмов координации. Есть штаб нацпроекта под руководством двух заместителей министра. Но это верхний уровень обсуждения, сегодня нет профессионального обсуждения нацпроекта на экспертном уровне", – добавил Честин.