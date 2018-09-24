Летом в Москве свыше 45 тысяч человек посетили бесплатные занятия йогой

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Более 45 тысяч человек в Москве летом посетили бесплатные занятий йогой, проводившиеся в рамках проекта "Йога в парках", сообщили в понедельник в пресс-службе "Мосгорпарка".
Уроки йоги проводили почти 150 сертифицированных преподавателей с опытом работы не менее 1 года, им помогали 15 кураторов-волонтеров.
Как уточнили в пресс-службе, самыми популярными парками для йоги этим летом вновь стали "Музеон" и Парк Горького, а наиболее популярным направлением стала классическая хатха-йога, йога для лица, парная йога, йога смеха и йогатерапия.
Проект "Йога в парках" стартовал в столице в 2011 году. Занятия проводились всего на двух площадках. Сегодня, по данным "Мосгорпарка", в проекте участвует рекордное количество парков – 36, в том числе парк "Сокольники", сад "Эрмитаж", Перовский парк и парк Победы на Поклонной горе.