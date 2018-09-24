В Петербурге закрылся известный бар, где проходили рэп-баттлы Versus

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 сен — РИА Новости. Бар "1703" в Санкт-Петербурге, где проводились рэп-баттлы Versus, закрылся, в выходные в заведении прошло последнее мероприятие, сообщили организаторы.

Информация о закрытии бара на Лиговском проспекте была опубликована 21 сентября в официальной группе заведения в соцсети "ВКонтакте".

"Друзья, это последний викенд, который вы можете провести в старой-доброй 17-ке. С понедельника мы закрыты. Последний шанс выпить на этих диванчиках, посидеть за любимой стоечкой, прочитать наконец стихотворение, написанное на нашей стене", — говорится в сообщении.

Организаторы не уточнили, закрывается ли заведение окончательно или на реконструкцию. Последний ремонт в баре проходил в апреле нынешнего года.

Прокомментировать РИА Новости ситуацию они отказались. "Мы не даем комментариев по этому поводу", — сказали организаторы.

На прошлой неделе сообщалось, что видеохостинг YouTube заблокировал на несколько часов аккаунт площадки Versus Battle. При попытке зайти на канал, появлялось предупреждение от администрации сервиса об удалении аккаунта.

Versus Battle — крупнейшая российская площадка рэп-баттлов. Первые видео появились на канале около пяти лет назад. За это время ему удалось собрать более 4,3 миллиона подписчиков. Самым популярным видео на канале до сих пор остается баттл Oxxxymiron VS Johnyboy — с апреля 2015 года его посмотрели более 44 миллионов раз. За первые сутки с момента публикации он собрал более миллиона просмотров и стал самым просматриваемым баттлом в истории YouTube.