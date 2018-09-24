Японцы посадили рощу в Москве во имя мира и улучшения отношений с Россией

Представители японских и российских неправительственных организаций во время посадки деревьев на Серпуховской площади в Москве. 24 сентября 2018

Представители японских и российских неправительственных организаций во время посадки деревьев на Серпуховской площади в Москве. 24 сентября 2018

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Представители японских и российских неправительственных организаций посадили в Москве "Рощу ста слов" во имя мира и улучшения двусторонних отношений, сообщил РИА Новости один из организаторов акции главный редактор журнала "Экоград" Игорь Панарин.

Президент России Владимир Путин на прошедшем в середине сентября Восточном экономическом форуме предложил Японии заключить мирный договор до конца года без всяких дополнительных условий. Он предложил прописать в тексте документа желание Москвы и Токио урегулировать споры по территориальному вопросу.

"Посадка деревьев на Серпуховской площади посвящена скорейшему заключению мирного договора между Россией и Японией. Посажены липы, рябины, березы и кустарники. При этом "Роща ста слов" задумана как содействие московской программе озеленения "Миллион деревьев", – сказал Панарин.

По его словам, с японской стороны деревья сажали представители японского фонда мира "Сакура".

"Я верю, что мы можем улучшить отношения между странами при помощи новой королевской дипломатии. Посадка деревьев является символом мира, к которому стремятся неправительственные организации", – заявил глава фонда Кадзуо Ямагами (Kazuo Yamagami).

Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.