Эксперт прокомментировал возможное повышение возраста покупателей алкоголя

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Повышение возраста покупателей алкогольной продукции до 20-21 года продемонстрирует положительную динамику в демографии и сократит количество правонарушений в стране, считает глава проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова в интервью РИА Новости рассказала, что дополнительные меры по уменьшению потребления табачной и алкогольной продукции могут быть приняты в России: одной из них может стать повышение до 20 лет возраста покупателей алкогольной продукции.

"В обществе есть большой запрос на принятие такого рода интеллектуально грамотных решений. Я убежден, что дополнительные 3 года трезвости для нашей молодежи – это будет дополнительная динамика во всех направлениях — и демография, и сокращение проблем, связанных с медицинским фактором – это смертность и другие заболевания с точки зрения профилактики, и профилактика с точки зрения правонарушений", — рассказал РИА Новости Хамзаев.

Уровень потребления алкоголя среди молодежи очень высок, и это является катализатором многих противозаконных действий со стороны молодежи, отметил Хамзаев.

Он добавил, что 21 год – это возраст психологического созревания личности. Человек старше этого возраста уже может принимать собственные решения, не опираясь на внешние факторы.

"Есть успешная международная практика, которую нам надо не затягивать, а грамотно, выверено и профессионально принять как фактор, направленный на защиту здоровья подрастающего поколения", — пояснил Хамзаев.