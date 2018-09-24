Глава Кубани поручил выделять земли около школ под спортивные объекты

КРАСНОДАР, 24 сен — РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил главам муниципалитетов выделять свободные земельные участки около школ под спортивные объекты, сообщает пресс-служба администрации региона.

По словам губернатора, городу, и в целом краю, нужно больше спортивных сооружений.

"Муниципалитетам необходимо выделять свободные земельные участки под спортобъекты возле школ, но и требование о поиске дополнительных мест под многофункциональные площадки не отменяется. Использование ближайших к школам территорий только частично решает эту задачу, а нам важно, чтобы каждый желающий имел возможность заниматься спортом. Это обязательное требование", – приводятся в сообщении слова Кондратьева.

Отмечается, что губернатор посетил одну из площадок под строительство спорткомплекса в Краснодаре возле двух соседних школ – №20 и №37 по улице Сормовской. Здесь будет возведен спорткомплекс площадью 800 квадратных метров, где будут созданы современные условия для занятий игровыми и другими видами спорта. Это позволит выполнить образовательный стандарт – 3 часа уроков физкультуры в неделю. Во внеурочное время в комплексе будут открыты секции спортивных школ для всех желающих.

Как уточнил мэр Краснодара Евгений Первышов, всего в краевой столице планируют построить четыре многофункциональных спорткомплекса на пришкольных территориях.

"Мы отобрали несколько школьных территорий, достаточно больших по площади, которые позволяют возвести спортивные залы, где учащиеся и жители соседних микрорайонов смогут заниматься круглогодично. При этом в каждой школе сохраняются стадионы и открытые площадки для тренировок", – цитирует пресс-служба краевой администрации слова Первышова.

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