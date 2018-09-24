Дипломанты олимпиады "Я – профессионал" стажируются в крупнейших компаниях

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Более 430 российских студентов, ставших дипломантами первой олимпиады студентов "Я — профессионал", вышли на стажировки в крупные компании страны, сообщается на официальном сайте олимпиады.

Возможность пройти стажировку в ведущих российских компаниях, получив опыт, — один из главных призов соревнования. Для многих дипломантов олимпиады стажировки стали возможностью не просто попробовать себя в профессии, но и разработать интересные кейсы, а также получить опыт, о котором давно мечтали.

Однако, по словам руководителя олимпиады "Я — профессионал" Валерии Касамары, из всех дипломантов, вышедших на стажировки, всего 14% переехали для этого в другой регион, несмотря на готовность организаторов предоставить бесплатные общежития.

"Кажется, это гораздо интереснее: ты не обременен детьми, семьей, у тебя есть возможность посмотреть страну. Но мы переоценили их готовность хватать птицу счастья и воспользоваться моментом. В общем, поколение, для которого путешествия стали буквально фетишем, оказалось совершенно немобильно внутри страны", — рассказывает она.

Всего на олимпиаду "Я — профессионал" в 2017-2018 учебном году поступило 295 тысяч регистраций из 828 вузов и их филиалов из всех регионов РФ, кроме Чукотки. В 2018 году в организации стажировок приняли участие 97 российских компаний.