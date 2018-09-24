Борьба с пиратством повлияла на сборы фильма "Движение вверх", заявил Жаров

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Фильм "Движение вверх" впервые за историю кинематографа РФ собрал около 3 миллиардов рублей, это стало результатом, в том числе, работы по пресечению пиратства в сети, сообщил на встрече с президентом России глава Роскомнадзора Александр Жаров.
И он в качестве примера привел сборы фильма "Движение вверх". "Впервые за всю историю российского кинематографа наш очень хороший фильм, премьера 2018 года, "Движение вверх", собрал около 3 миллиардов рублей. Это сравнимо, пожалуй, только с одним американским блокбастером, который собрал такую же сумму", — сообщил он.