Глава Роскомнадзора рассказал, как защитить персональные данные

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Заботиться о передаваемых интернет-компаниям персональных данных следует с этапа чтения пользовательского соглашения, особенно внимательными надо быть к написанному мелким шрифтом, заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров.
По его словам, об этом ведомство рассказывает, в том числе, детям и подросткам. "За три года на наших уроках и на семинарах летом в детских оздоровительных учреждениях, и в школах побывало уже больше миллиона ребят",- сказал он.
"Мы намерены эту работу продолжать и, базируясь на профилактике, продолжать наше внимательное наблюдение за тем, как работают компании в интернете",- добавил Жаров.
"Информированность в данном случае – это, конечно, первый шаг на пути к защите интересов граждан", — сказал в свою очередь Путин.