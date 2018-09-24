Глава Роскомнадзора рассказал, как защитить персональные данные

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Заботиться о передаваемых интернет-компаниям персональных данных следует с этапа чтения пользовательского соглашения, особенно внимательными надо быть к написанному мелким шрифтом, заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров.

"Нужно чётко читать пользовательские соглашения, то, что написано мелкими буквами, потому что, как говорится, дьявол кроется в деталях. В этих маленьких буквах зачастую содержится информация, что компания получает ваши данные, предоставляет услугу бесплатно, а потом продаёт их третьей компании", — сказал Жаров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

По его словам, об этом ведомство рассказывает, в том числе, детям и подросткам. "За три года на наших уроках и на семинарах летом в детских оздоровительных учреждениях, и в школах побывало уже больше миллиона ребят",- сказал он.

"Мы намерены эту работу продолжать и, базируясь на профилактике, продолжать наше внимательное наблюдение за тем, как работают компании в интернете",- добавил Жаров.

"Информированность в данном случае – это, конечно, первый шаг на пути к защите интересов граждан", — сказал в свою очередь Путин.