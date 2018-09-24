Жаров рассказал о борьбе с распространением персональных данных россиян

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Роскомнадзор за три года выявил более 1,2 тысячи компаний, которые бесконтрольно распространяли в интернете базы данных российских граждан, 550 сайтов было заблокировано, заявил глава ведомства Александр Жаров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как рассказал Жаров, касаясь темы защиты персональных данных, более 5 миллионов компаний со всего мира предоставляют услуги российским гражданам, предлагают им купить товары и при этом требуют предоставить свои персональные данные.

"Тема очень чувствительная (защита персональных данных), мы за ней наблюдаем. Сто тысяч компаний получают достаточно значительные объемы персональных данных. Мы ситуацию мониторим и за последние три года выявили 1,2 тысячи компаний, чуть больше, которые в интернете абсолютно бесконтрольно распространяли базы данных наших граждан: информацию об автомобилях, которые им принадлежат, паспортные данные, данные о жилье. 690 сайтов эту информацию удалили, 550 мы были вынуждены заблокировать. Мы продолжаем эту работу, у нас автоматизированная система мониторинга интернета", — сказал Жаров. Стенограмма встречи размещена на сайте Кремля.

"Но мне кажется, что блокировка – это не панацея в данном случае. Самое главное — это информационная кампания, люди должны понимать, что такое персональные данные. Есть такое крылатое выражение, что большие данные — это топливо цифровой экономики. Поэтому и банковский сектор, и операторы связи за этими данными гоняются", — добавил глава Роскомнадзора.