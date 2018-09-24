МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Государственная дума может на этой неделе принять закон об изменениях в пенсионном законодательстве, заявил журналистам замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев.

"Два главных события этой недели – рассмотрение во втором и третьем чтениях, как мы предполагаем, законопроекта об изменении параметров пенсионной системы", — сказал Исаев.

Он добавил, что предполагается "большое содержательное обсуждение" правительственного законопроекта.

"Одновременно с этим будут рассматриваться законы, входящие в пакет. Мы предполагаем, что в третьем чтении будет принят закон об уголовной ответственности за возрастную дискриминацию в трудовых отношениях лиц предпенсионного возраста", — добавил Исаев.

Госдума в июле приняла в первом чтении правительственный законопроект, предполагавший постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Однако президент РФ Владимир Путин предложил ряд мер для смягчения решения, которые озвучил в телеобращении к россиянам. В частности, глава государства выступил за возраст выхода на пенсию для женщин в 60 лет, досрочный выход на пенсию для многодетных матерей и введение мер защиты лиц предпенсионного возраста, в том числе повышение пособия по безработице для них и введение ответственности для работодателей за увольнение перед пенсией. Предложения по изменению пенсионной системы были оформлены как поправки к законопроекту и внесены президентом на рассмотрение в Госдуму 6 сентября, в этот же день "Единая Россия" также внесла в ГД первый пакет поправок.