Комитет ГД поддержал сохранение пенсионных параметров для Крайнего Севера

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Комитет Госдумы по труду и соцполитике поддержал поправку ко второму чтению законопроекта по изменениям в пенсионном законодательстве, предлагающую сохранить параметры пенсионного возраста для жителей Арктики и Крайнего Севера.

Этот вопрос был рассмотрен среди прочих в понедельник на заседании комитета. "Поддержали. Рекомендована к принятию", — сказал глава думского комитета Ярослав Нилов.

© РИА Новости, Инфографика Перейти в фотобанк Предложения Владимира Путина по изменению пенсионного законодательства Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 лет для мужчин и 55 лет — для женщин, его установили десятки лет назад. Вопрос об изменениях пенсионного законодательства обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.

Госдума в июле приняла в первом чтении правительственный законопроект, предполагавший постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Однако президент РФ Владимир Путин предложил ряд мер для смягчения решения, которые озвучил в телеобращении к россиянам. В частности, глава государства выступил за возраст выхода на пенсию для женщин в 60 лет, досрочный выход на пенсию для многодетных матерей и введение мер защиты лиц предпенсионного возраста, в том числе повышение пособия по безработице для них и введение ответственности для работодателей за увольнение перед пенсией. Предложения по изменению пенсионной системы были оформлены как поправки к законопроекту и внесены президентом на рассмотрение в Госдуму 6 сентября, в этот же день "Единая Россия" также внесла в ГД первый пакет поправок.