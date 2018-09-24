Следующий год в Татарстане объявили Годом рабочих профессий

Сотрудники завода ООО Данафлекс-Алабуга по производству гибких упаковочных материалов для пищевых и непищевых товаров в особой экономической зоне (ОЭЗ) Алабуга в Татарстане. Архивное фото

Сотрудники завода ООО Данафлекс-Алабуга по производству гибких упаковочных материалов для пищевых и непищевых товаров в особой экономической зоне (ОЭЗ) Алабуга в Татарстане. Архивное фото

КАЗАНЬ, 24 сен — РИА Новости. Следующий 2019 год объявлен в Татарстане Годом рабочих профессий, сообщил президент республики Рустам Минниханов в понедельник.

"Меньше года остается до мирового чемпионата рабочих профессий WorldSkills в Казани… Ценным является не только чемпионат, но и тот мировой опыт, технологии и навыки, которые мы приобретаем, возможность привлечь внимание общества и бизнеса к востребованным профессиям будущего, повысить их популярность, создать условия для утверждения высоких профессиональных стандартов. Именно поэтому 2019 год объявлен в республике Годом рабочих профессий", — сказал Минниханов, обращаясь с ежегодным посланием к парламенту республики.

По словам президента Татарстана, накопленный опыт, активное развитие в республике инфраструктуры движения WorldSkills, второе место татарстанской команды на всероссийском первенстве текущего года являются хорошими предпосылками к успешному проведению чемпионата в Казани.

Минниханов также отметил, что в Татарстане подготовку специалистов по высоким стандартам WorldSkills ведут 31 ресурсный центр, где сконцентрированы лучшие учебно-методические, кадровые и материально-технические ресурсы. Востребованность ресурсных центров, по его информации, неуклонно растет, и в следующем году будет создано еще шесть таких центров.

Чемпионат мира WorldSkills является крупнейшим в мире соревнованием профессионального мастерства. Мировой чемпионат WorldSkills-2019 пройдет в Казани 22-27 августа. Столица Татарстана была выбрана городом проведения чемпионата на генассамблее WorldSkills International в Сан-Паулу в августе 2015 года. За это право она соперничала с Парижем и бельгийским Шарлеруа. Ожидается, что участниками чемпионата в Казани станут порядка 1,6 тысячи молодых людей до 22 лет (в некоторых компетенциях – до 25 лет) примерно из 70 стран. Лучших определят в более чем 50 компетенциях. Ожидается порядка 250 тысяч посетителей.

WorldSkills International – международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. РФ вступила в международное движение WorldSkills в 2012 году. Региональные чемпионаты проходят более чем в половине субъектов РФ. Казань в 2014 и 2015 годах принимала второй и третий национальные чемпионаты WorldSkills Russia.