Глава Свердловской области поздравил вице-губернатора с 45-летием

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 сен — РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в понедельник поздравил своего заместителя Александра Высокинского с 45-летием, отметив его большой личный вклад в развитие муниципалитетов региона, повышение инвестиционной привлекательности области и решение важнейших вопросов территориального планирования, сообщает департамент информационной политики главы региона.

"С уважением отношусь к вам, как к талантливому руководителю, профессионалу, умному, энергичному человеку, умеющему работать в команде. Вы отлично знакомы со спецификой муниципального управления. При вашем содействии был разработан стратегический план развития столицы Среднего Урала, полным ходом идет подготовка к празднованию 300-летия Екатеринбурга. Рассчитываю на вас и в деле дальнейшего продвижения заявки на право проведения ЭКСПО-2025", — приводятся в сообщении слова главы региона.

Губернатор вручил Высокинскому в честь 45-летия поздравительный адрес, уточняет департамент.

Ранее генсовет партии "Единая Россия" поддержал кандидатуру Высокинского на должность главы Екатеринбурга. Конкурсная комиссия рекомендовала на рассмотрение депутатам седьмого созыва екатеринбургской городской думы трех кандидатов на пост главы города — кроме замгубернатора Высокинского, это заместитель председателя законодательного собрания Свердловской области Виктор Маслаков и юрист Надежда Абакумова. Двадцать пятого сентября состоится заседание думы, на котором будут избираться руководящие органы и глава Екатеринбурга из предложенных кандидатур. До осенних выборов обязанности мэра исполняет зампредседателя думы Виктор Тестов.