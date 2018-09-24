Жителей Пензенской области просветят о признаках инсульта и инфаркта

ПЕНЗА, 24 сен — РИА Новости. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в понедельник поручил подчиненным разработать пилотный региональный проект по информированию жителей о признаках сердечно-сосудистых заболеваний, сообщило облправительство.

"У нас есть крупные медицинские центры, мы готовы спасать людей. Люди не идут. На "авось" надеяться нельзя. Плохо информируют людей минздрав, медицинский институт, главврачи, общественность. Надо сделать информационные листки по признакам сердечно-сосудистых заболеваний и разместить во всех общественных местах, на транспорте", — цитирует Белозерцева его пресс-служба.

"У нас невысокий уровень культуры отношения в себе, к своему здоровью. Признаки сердечно-сосудистых заболеваний мы должны знать. Газеты, интернет-сайты, школы — информация об этом должна распространяться", — добавил губернатор.

Власти региона пояснили, что одной из причин высокой смертности от болезней системы кровообращения является недостаточная информированность населения, поэтому губернатор в понедельник поставил задачу повысить первичную медицинскую грамотность жителей региона, в частности, касающуюся признаков инсультов и инфарктов.

В правительстве отметили, что Белозерцев призвал интернет-СМИ, блогеров и операторов мобильной связи поддержать проект.