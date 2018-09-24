Жителей Пензенской области просветят о признаках инсульта и инфаркта

ПЕНЗА, 24 сен — РИА Новости. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в понедельник поручил подчиненным разработать пилотный региональный проект по информированию жителей о признаках сердечно-сосудистых заболеваний, сообщило облправительство.
"У нас невысокий уровень культуры отношения в себе, к своему здоровью. Признаки сердечно-сосудистых заболеваний мы должны знать. Газеты, интернет-сайты, школы — информация об этом должна распространяться", — добавил губернатор.
Власти региона пояснили, что одной из причин высокой смертности от болезней системы кровообращения является недостаточная информированность населения, поэтому губернатор в понедельник поставил задачу повысить первичную медицинскую грамотность жителей региона, в частности, касающуюся признаков инсультов и инфарктов.
В правительстве отметили, что Белозерцев призвал интернет-СМИ, блогеров и операторов мобильной связи поддержать проект.