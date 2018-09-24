Поправки о родных языках создают условия для их изучения, заявил Минниханов

КАЗАНЬ, 24 сен — РИА Новости. Принятые поправки в законодательство об изучении родных языков народов РФ создают необходимые условия для их изучения, считает президент Татарстана Рустам Минниханов.

Президент России в августе подписал закон об изучении родных языков, в соответствии с которым федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного, начального и основного общего образования обеспечивают возможность получения образования на родных языках из числа языков народов РФ, изучения государственных языков республик РФ, родных языков из числа языков народов России, в том числе русского языка как родного языка.

Закон также устанавливает, что свободный выбор языка образования осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) обучающихся при приеме (переводе) на обучение по образовательным программам дошкольного образования, имеющим госаккредитацию образовательным программам начального и основного общего образования.

"Недавнее общественное обсуждение законопроекта об изучении родных языков народов Российской Федерации выявило определённые точки напряжения и особое значение этой темы для будущего многонациональной культуры нашей страны. Отрадно, что наши подходы и видение в целом были услышаны экспертами и федеральными органами власти. Принятый взвешенный вариант поправок в действующее законодательство создаёт необходимые условия для изучения родных языков народов России", — сказал Минниханов, обращаясь с ежегодным посланием к парламенту Татарстана.

Вместе с тем, Минниханов отметил, что состоявшееся обсуждение языкового вопроса должно стать серьёзным уроком для системы образования и властей республики. "То, что длительное время не решались вопросы совершенствования методик и технология обучения татарскому языку, – наше серьёзное упущение", — подчеркнул он.

По мнению главы республики, региональному министерству образования и науки во взаимодействии с федеральными министерствами необходимо оперативно предпринимать меры, направленные на исправление ситуации. "Учебные планы и программы должны учитывать обязательность изучения родного языка. Следует продолжить работу по совершенствованию подходов изучения предмета "государственный язык республики", — уверен Минниханов.

Кроме того, министерству образования и науки Татарстана, по мнению главы республики, следует проработать комплекс вопросов, касающихся развитии всей инфраструктуры национального образования и завершить совместно с Казанским федеральным университетом создание национального педагогического института.

Русский и татарский языки в Татарстане, согласно конституции республики, являются государственными, их изучение до конца 2017 года было обязательным в равном объеме. Однако родители школьников в республике год назад стали инициировать коллективные обращения к руководству учебных заведений, министерств образования Татарстана и России, прокуратуры, отказываясь от обязательного проведения уроков татарского языка для их детей или требуя сократить количество уроков этого предмета, который, по их словам, преподавался в ущерб русскому языку. Многие родители жаловались на недостаточное количество уроков русского языка.

По итогам проведённой в октябре-ноябре 2017 года прокурорской проверки в 1,4 тысячи образовательных организаций Татарстана было выявлено более 3,8 тысячи нарушений законодательства об образовании. В частности, по данным прокуратуры, были выявлены снижение объемов преподавания русского языка, навязывание незаконных итогов тестирования по татарскому языку, влиявших как на перевод в 10-й класс, так и средний балл в аттестатах. После проверок и выданных предписаний нарушения были устранены, учебные планы приведены в соответствие с федеральными стандартами.

Власти Татарстана выступали за то, чтобы изучение государственных языков республики в РФ было обязательным.

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