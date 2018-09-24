В Крыму ожидается резкое похолодание

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости. Прохождение полярного холодного фронта принесет в Крым сильные дожди, ветер и понижение дневной температуры воздуха на 10-12 градусов, сообщает крымское управление МЧС РФ.

Похолодание ожидается со вторника. В понедельник средняя температура воздуха в Крыму составила плюс 22 – 27 градусов.

"В связи с прохождением полярного холодного фронта, 25 сентября в Крыму ожидается резкое изменение погодных условий: сильные, местами очень сильные дожди, грозы, очень сильный северо-западный ветер 20-25 метров в секунду; понижение дневной температуры воздуха на 10-12 градусов", — говорится в сообщении.

Спасатели призывают соблюдать правила безопасности при непогоде.

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