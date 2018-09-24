В Подмосковье дождь и сильный ветер ожидаются с вечера понедельника

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. МЧС предупредило жителей Московской области о дожде и сильном ветре с порывами до 20 метров в секунду с вечера понедельника до утра вторника, следует из сообщения на сайте областного главка ведомства.

"Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", с 19.00 24.09.2018 до 09.00 25.09.2018 по Московской области ожидается дождь, местами сильный, порывы ветра до 20 м/с", — говорится в сообщении.