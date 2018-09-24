МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Все предложения по стимулированию работодателей к приему людей предпенсионного возраста будут рассмотрены рабочими группами Российской трехсторонней комиссии по социально-трудовым отношениям, в которую входят представители правительства, профсоюзов и сами работодатели, заявила в интервью РИА Новости вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова.

"Сегодня РСПП (Российский союз промышленников и предпринимателей) и ряд других объединений ("Деловая Россия", "Опора России") внесли свои предложения. Я дала поручение коллегам взять в проработку предложения. Кроме снижения тарифов, предлагается еще льготирование тех образовательных программ, которые работодатели реализуют самостоятельно, ряд предложений, которые касаются санаторно-курортного лечения и другие. Все эти предложения находятся в проработке в профильных ведомствах, и мы ожидаем до 25 сентября получить заключения на материалы для того, чтобы уже определяться и с работодателями, и с профсоюзами", — рассказала вице-премьер.

"Мы договорились, что в обязательном порядке эти предложения будут рассмотрены рабочими группами Российской трехсторонней комиссии по социально-трудовым отношениям. А если будет необходимость вынести непосредственно на комиссию, то мы это сделаем", — заявила Голикова.

Госдума в июле приняла в первом чтении правительственный законопроект, предполагавший постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Однако президент РФ Владимир Путин предложил ряд мер для смягчения решения, которые озвучил в телеобращении к россиянам.

Госдума в июле приняла в первом чтении правительственный законопроект, предполагавший постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Однако президент РФ Владимир Путин предложил ряд мер для смягчения решения, которые озвучил в телеобращении к россиянам. В частности, глава государства выступил за возраст выхода на пенсию для женщин в 60 лет, досрочный выход на пенсию для многодетных матерей и введение мер защиты лиц предпенсионного возраста, в том числе повышение пособия по безработице для них и введение ответственности для работодателей за увольнение перед пенсией. Предложения по изменению пенсионной системы были оформлены как поправки к законопроекту и внесены президентом на рассмотрение в Госдуму 6 сентября, в этот же день "Единая Россия" также внесла в ГД первый пакет поправок.

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