Оценивать реорганизацию Минобрнауки рано, считает Голикова

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Оценивать результаты реорганизации Минобрнауки преждевременно, однако появление министерства просвещения дает возможность более предметно заниматься развитием общего и среднего специального образования, заявила в интервью РИА Новости вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова.

Президент России Владимир Путин в мае подписал указ о разделении Минобрнауки на министерство просвещения и министерство науки и высшего образования.

"Наверное, оценивать результаты такого разделения преждевременно. Очевидно, что появление в структуре федеральных органов власти министерства просвещения, ориентированного в основном на общее образование и на среднее специальное образование, даст возможность более предметно заниматься этой сферой", — заявила Голикова.

"Что также важно, указ президента нацелен и на существенное улучшение качества общего образования в России, и, собственно, проект "Образование" больше ориентирован на общее и среднее профессиональное образование. Это если говорить по соотношению финансового обеспечения, этому придается существенное значение. Посмотрим, как это сработает. Я думаю, общество само оценит, правильным ли является решение", — добавила она.

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