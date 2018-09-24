В парке имени Святослава Федорова появилась библиотека для буккросинга

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Библиотека, где каждый желающий может оставить книгу или журнал для других посетителей, появилась в парке имени Святослава Федорова на севере Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы.

"В северной части парка имени Святослава Федорова на пересечении двух пешеходных дорожек обустроили летнюю библиотеку площадью более 100 квадратных метров. Она находится недалеко от входа в парк, конструкция библиотеки имеет крестообразную форму и напоминает математический знак плюса", — говорится в сообщении.

Отмечается, что идея создания летней библиотеки продиктована современной тенденцией BookCrossing. Здесь под навесами стоят полки, на которых можно оставить книгу или журнал для других людей.

"Например, пока дети играют на многочисленных детских площадках, расположенных вокруг библиотеки, родители могут присесть на лавочку и что-нибудь почитать даже вечером, поскольку здесь установлено освещение", — пояснили в комплексе.

Кроме того, в парке завершили устройство дорожек и тропинок с разными типами покрытия. Чтобы те, кто движется к жилым домам или метро, могли добраться по кратчайшему пути, в парке проложили новые обходные широкие дорожки, а для велосипедистов, любителей бега и скандинавской ходьбы обустроили дорожки с разметкой протяженностью порядка двух километров.