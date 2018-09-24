В Татарстане появится центр развития водных видов спорта

КАЗАНЬ, 24 сен — РИА Новости. Министр спорта Татарстана Владимир Леонов и президент Международной федерации плавания FINA Хулио Маглионе подписали договор о сотрудничестве республики и FINA, согласно которому в Казани будет открыт центр развития водных видов спорта, сообщает минспорта республики.

"Ожидается, что создание нового высокоэффективного тренировочного центра окажет влияние на улучшение спортивной инфраструктуры города, повышение уровня подготовки спортсменов Татарстана, будет способствовать развитию и популяризации водных видов спорта", — говорится в сообщении.

Отмечается, что создание центра в Казани было совместной инициативой сторон. Профессиональные отношения и сотрудничество между Татарстаном и FINA начали развиваться еще в период подготовки Казани к проведению XVI чемпионата мира по водным видам спорта FINA, который прошёл в 2015 году. В Казани на регулярной основе проводятся соревнования под эгидой FINA, а также российские и республиканские соревнования по водным видам спорта. В столице Татарстана также проходит мировая серия FINA по прыжкам в воду, а с 2018 года начали проводиться и этапы кубка мира FINA по плаванию. В 2016 году прошло первенство мира по синхронному плаванию. В 2017 году Татарстан победил в борьбе за право принимать чемпионат мира FINA по плаванию на короткой воде-2022.

"У города есть все необходимое для того, чтобы соревнования под эгидой FINA проходили на лучшем уровне – опыт, инфраструктура, любовь местных жителей к водным видам спорта. В том числе благодаря этому сюда с удовольствием едут спортсмены со всего мира, регулярно приезжают и руководители федерации", – отметил министр спорта Татарстана.

Работа центра будет направлена на создание благоприятных условий для эффективной подготовки под эгидой FINA атлетов из разных стран к чемпионатам мира и Олимпийским играм. Инфраструктуру и тренерское сопровождение предоставляет российская сторона. На базе центра развития водных видов спорта в дальнейшем будут проходить тренировочные мероприятия для спортсменов и курсы повышения квалификации тренеров по программе FINA, школа FINA, целью которой является проведение обучения официальных лиц в шести водных дисциплинах, программа сертификации тренеров FINA, международные семинары FINA.

Подобные центры на сегодняшний день работают в США, Таиланде и Сенегале.

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