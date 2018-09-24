МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Объем финансирования социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, на 2019-2021 годы достаточен для выполнения майского указа президента РФ, заявила в интервью РИА Новости вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова.

Президент РФ Владимир Путин в мае этого года подписал указ, определяющий основные направления развития экономики и социальной сферы до 2024 года. Глава государства поручил снизить вдвое уровень бедности в стране, обеспечить устойчивый рост реальных доходов граждан, рост уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции, улучшать жилищные условия не менее пяти миллионов семей ежегодно, обеспечить ипотеку в 8% для семей со средним достатком, обеспечить повышение продолжительности жизни до 78 лет, а к 2030 году — до 80 лет.

"Если вы имеете в виду федеральное правительство, то достаточно", — ответила Голикова на вопрос, достаточен ли объем финансирования социальной сферы на трехлетку для выполнения майского указа.

Она отметила, что правительство предложило регионам новый механизм, чтобы обеспечить, в том числе, их полномочия. "Начиная с 1 января 2019 года наше софинансирование практически по всем мероприятиям нацпроектов будет на уровне 95-99%, то есть, региональные полномочия — от одного до пяти процентов", — пояснила Голикова.

"Второе: мы относительно всей социальной сферы делаем достаточно серьезный шаг вперед по улучшению качества основных фондов, то есть такие отрасли, как образование, здравоохранение, наука, социальное обслуживание, получат средства на развитие инфраструктуры, которые они на протяжении уже длительного времени не получали. И далее, уже текущие расходы после ввода в эксплуатацию, будут обеспечивать бюджеты регионов, и, соответственно, возрастет общее финансирование социальной сферы как таковой", — рассказала вице-премьер.

По ее словам, главное, чтобы руководство регионов было готово эффективно использовать эти финансовые ресурсы. "Такой существенный дополнительный ресурс, система в целом, не только социальная сфера, а все 12 направлений нацпроектов, получает впервые за очень-очень многие годы", — резюмировала она.