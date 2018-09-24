В Приморье свыше пяти тысяч семей получили компенсации после паводка

ВЛАДИВОСТОК, 24 сен – РИА Новости. Пострадавшие от паводка августа-начала сентября 2018 года жители Приморья получили 66,4 миллиона рублей компенсаций из краевого бюджета, сообщает администрация региона.

"Выплаты получили 5098 семей. Из них по 10 тысяч рублей получили 4057 человек в связи с утратой урожая на земельном участке, по 10 тысяч рублей на восстановление поврежденного жилого дома – 728 человек. По 50 тысяч рублей за частичную утрату имущества выплачено 254 гражданам, по 100 тысяч рублей за полную утрату имущества – 59 гражданам", — говорится в сообщении.

Комиссии продолжают работу по оценке ущерба от паводка.

После тайфуна "Сулик" в августе в регионе размыло дороги, смыло несколько мостов, ряд сел оказались окружены водой. Вслед за "Суликом" в край пришел тайфун "Джеби", который принес на восток Приморья обильные ливни — до полуторамесячной нормы осадков. Режим ЧС регионального характера действует в 16 районах края.