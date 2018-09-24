В Приморье свыше пяти тысяч семей получили компенсации после паводка

ВЛАДИВОСТОК, 24 сен – РИА Новости. Пострадавшие от паводка августа-начала сентября 2018 года жители Приморья получили 66,4 миллиона рублей компенсаций из краевого бюджета, сообщает администрация региона.
Комиссии продолжают работу по оценке ущерба от паводка.
После тайфуна "Сулик" в августе в регионе размыло дороги, смыло несколько мостов, ряд сел оказались окружены водой. Вслед за "Суликом" в край пришел тайфун "Джеби", который принес на восток Приморья обильные ливни — до полуторамесячной нормы осадков. Режим ЧС регионального характера действует в 16 районах края.