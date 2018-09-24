В Москве откроют памятную доску в честь народной артистки СССР Ии Саввиной

МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Торжественное открытие памятной доски на доме, где жила актриса Художественного театра им. Чехова, народная артистка СССР Ия Сергеевна Саввина, состоится 24 сентября в 15.00 по адресу Б.Власьевский переулок, 9, сообщили в пресс-службе МХТ.

Инициаторами открытия памятной доски в честь Ии Саввиной стали артисты, друзья и коллеги, жившие с ней в одном доме, работавшие с ней в театре и кино: Евгений Киндинов, Вера Васильева, Борис Клюев, Юлия Рутберг и другие.

Саввина почти 20 лет служила в театре им. Моссовета, а в Художественный театр пришла работать в феврале 1979 года, но участвовать в спектаклях начала раньше — по приглашению художественного руководителя театра Олега Ефремова. На мхатовской сцене актриса сыграла более 20 ролей. В последние годы участвовала в спектаклях: "Новый американец" по Довлатову, "Рождественские грёзы" Птушкиной и "Кошки-мышки" Эркеля. Саввина много снималась в кино (около 50 ролей), работала также и на телевидении, вела программы, посвященные русскому искусству.

В церемонии открытия памятной доски 24 сентября примут участие — худрук МХТ им. Чехова Сергей Женовач, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, артисты Сергей Юрский, Наталья Тенякова, Алла Покровская, Вера Васильева и другие.