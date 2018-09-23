Победителей первого чемпионата "Навыки мудрых" наградили в Москве

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. В Москве состоялась церемония награждения победителей национального чемпионата по стандартам WorldSkills для профессионалов старше 50 лет "Навыки мудрых", сообщает пресс-служба WorldSkills Russia. Более 130 участников из 28 регионов соревновались в 26 компетенциях.

"Этот чемпионат получился весьма удачным и очень хорошим. Мы искренне волновались, потому что думали, что некоторые задания, которые есть в мировом движении WorldSkills, будут не по плечу нашим профессионалам 50-летнего возраста. Но к счастью, мы сильно ошиблись. Результаты, которые были продемонстрированы, показали, что профессионализм не зависит от возраста практически", ‒ отметил генеральный директор союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" Роберт Уразов.

Эксперты соревнований утверждают, что возрастным конкурсантам свойственно очень ответственное отношение к процессу, терпение и аккуратность. Это полностью подтверждают высокие баллы медалистов чемпионата.

Как отметил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, экономике нужны специалисты высокой квалификации и профессионалы в возрасте 50+ не уступают молодым коллегам.

"По целому ряду навыков люди с опытом, более старшего поколения, переигрывают молодежь. Это в первую очередь умение спланировать работу, организовать рабочее место. Мне приходилось бывать на чемпионатах WorldSkills, к молодежи заходишь и видишь "нервяк". А сейчас видно, что люди уверены, спокойны и тщательно планируют свою работу. Иногда говорят, что человек в более старшем возрасте менее конкурентоспособен. Сегодняшний чемпионат показывает, что это не так", ‒ подчеркнул Сергей Кириенко на открытии чемпионата.

"Навыки мудрых" — новое направление чемпионатов по стандартам WorldSkills для профессионалов старше 50 лет, финалу которого в следующем году будет предшествовать ряд региональных отборочных соревнований. В 2018 году чемпионат организуется союзом "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" при поддержке правительства Москвы, департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы, а также Федеральной службы по труду и занятости (Роструд).