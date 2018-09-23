Синоптики продлили желтый уровень погодной опасности в Москве

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Гидрометцентр продлил на понедельник, 24 сентября, желтый уровень погодной опасности из-за дождя и ветра в Москве и области, следует из данных прогностической карты на сайте ведомства.

"Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна", — говорится в сообщении.

По данным синоптиков, в понедельник в Москве и Подмосковье будет облачно, местами ожидается сильный дождь; ветер южный, юго-восточный 6-11 метров в секунду, местами порывы 13-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит плюс шесть-восемь градусов, днем — плюс 13-15 градусов.