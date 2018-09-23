Синоптики рассказали о погоде в Москве на следующей неделе

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Температура в Москве на следующей неделе может опуститься до нулевой отметки в ночное время, возможны заморозки, сообщил РИА Новости специалист погодного центра "Фобос" Евгений Тишковец в воскресенье.

"Жителей центра России, в частности Москвы, ждет преимущественно пасмурная, довольно дождливая, ветреная и холодная погода с температурным режимом даже немного ниже положенного по метеостатистике. Ночная температура будет понижаться с плюс пяти-десяти градусов в начале недели до нуля — плюс пяти градусов к выходным, когда будут вероятны даже первые заморозки", — сказал он.

Днем, по прогнозам синоптика, температура составит плюс 10-15 градусов с похолоданием до плюс 6-11 градусов.

Порывы ветра, по его словам, могут преодолевать штормовой порог и достигать 17 метров в секунду.