"Как на войне": москвичи поделились кадрами непогоды

Ранее МЧС предупредило москвичей о надвигающейся непогоде, а синоптики объявили желтый уровень погодной опасности.
"Иду в метро. Солнце, жара, птицы поют. Выхожу из метро. Ливень, гроза, люди входят в метро с улицы с лицом, как будто на войне побывали", — написал @yune_1414.
— курфюрст курляндии (@junetardis) 22 сентября 2018 г.
22 сентября 2018 г.
"Сначала отъехала к деревьям, чтобы переждать дождь. Начался ураган, ветки начали падать. Поехала к выходу, а в саду ни одного фонаря", — поделилась историей @happype0ple.
*^^^^* pic.twitter.com/aejKVLssIu— ๖ۣۜ эш (@frankleromaydie) 22 сентября 2018 г.
"Ну все, прощай, тепло, привет, осень", — подытожила @crazyhell92.
Снесенный ветром шатер зацепил трамвайные провода на Чистых прудах. pic.twitter.com/lu3QVxdHma— Москва 24 (@infomoscow24) 22 сентября 2018 г.
На Чистых прудах снесенный ветром шатер зацепил трамвайные провода.
А у нас ураган о.о pic.twitter.com/ra94vl0Dhd
— одинокий_шиппер_ (@shipperalone) 22 сентября 2018 г.