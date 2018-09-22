"Как на войне": москвичи поделились кадрами непогоды

Пешеходы на улице в Москве во время сильного дождя. Архивное фото

Пешеходы на улице в Москве во время сильного дождя. Архивное фото

Пользователи твиттера поделилась кадрами грозы, обрушившейся на Москву в субботу вечером.

Ранее МЧС предупредило москвичей о надвигающейся непогоде, а синоптики объявили желтый уровень погодной опасности.

"Иду в метро. Солнце, жара, птицы поют. Выхожу из метро. Ливень, гроза, люди входят в метро с улицы с лицом, как будто на войне побывали", — написал @yune_1414.

​"Сначала отъехала к деревьям, чтобы переждать дождь. Начался ураган, ветки начали падать. Поехала к выходу, а в саду ни одного фонаря", — поделилась историей @happype0ple.

"Ну все, прощай, тепло, привет, осень", — подытожила @crazyhell92.

Снесенный ветром шатер зацепил трамвайные провода на Чистых прудах. pic.twitter.com/lu3QVxdHma — Москва 24 (@infomoscow24) 22 сентября 2018 г.

На Чистых прудах снесенный ветром шатер зацепил трамвайные провода.