Кириенко оценил программу повышения квалификации в России

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Человек, в том числе пенсионного возраста, желающий повысить свою квалификацию или освоить новую профессию, должен иметь те же возможности, что и молодежь, заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на финале первого национального чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills.

"Президент поставил задачу. На это выделены государственные деньги — на то, что должна быть программа повышения квалификации. Она не может быть обязательной. Только в случае если человек сам хочет, потому что, как правило, люди старшего возраста имеют специализацию, хорошую профессию и сегодня здесь доказывают, что они часто конкурентоспособнее молодежи. Но если вдруг вне зависимости от возраста человек захотел повысить квалификацию, освоить какую-то новую профессию, то у него должны быть для этого такие же возможности, как и у молодого человека", — сказал Кириенко, отвечая на вопрос, насколько повышение пенсионного возраста может поднять дух пожилых людей и мобилизовать их.

Он добавил, что чемпионат "с этой точки зрения играет очень важную роль, потому что это отработка технологии".

Госдума в июле приняла в первом чтении правительственный законопроект, предполагавший постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Однако президент РФ Владимир Путин предложил ряд мер для смягчения решения, которые озвучил в телеобращении к россиянам.

В частности, глава государства выступил за возраст выхода на пенсию для женщин в 60 лет, досрочный выход на пенсию для многодетных матерей и введение мер защиты лиц предпенсионного возраста, в том числе повышение пособия по безработице для них и введение ответственности для работодателей за увольнение перед пенсией. Предложения по изменению пенсионной системы были оформлены как поправки к законопроекту и внесены президентом на рассмотрение в Госдуму 6 сентября, в этот же день "Единая Россия" также внесла в ГД первый пакет поправок.