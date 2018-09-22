Кириенко оценил программу повышения квалификации в России

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Человек, в том числе пенсионного возраста, желающий повысить свою квалификацию или освоить новую профессию, должен иметь те же возможности, что и молодежь, заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на финале первого национального чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills.
Он добавил, что чемпионат "с этой точки зрения играет очень важную роль, потому что это отработка технологии".
Госдума в июле приняла в первом чтении правительственный законопроект, предполагавший постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Однако президент РФ Владимир Путин предложил ряд мер для смягчения решения, которые озвучил в телеобращении к россиянам.
В частности, глава государства выступил за возраст выхода на пенсию для женщин в 60 лет, досрочный выход на пенсию для многодетных матерей и введение мер защиты лиц предпенсионного возраста, в том числе повышение пособия по безработице для них и введение ответственности для работодателей за увольнение перед пенсией. Предложения по изменению пенсионной системы были оформлены как поправки к законопроекту и внесены президентом на рассмотрение в Госдуму 6 сентября, в этот же день "Единая Россия" также внесла в ГД первый пакет поправок.