МЧС предупредило о грозе в Москве в ближайший час

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Столичный главк МЧС предупреждает о грозе и ветре до 19 метров в секунду в Москве в ближайший час.

"По информации Росгидромет, в ближайший час с сохранением до 22.00 мск 22 сентября в Москве ожидается дождь, гроза, ветер 14-19 метров в секунду", — говорится в экстренном предупреждении.

В МЧС рекомендуют, если непогода застала на улице, укрыться в капитальном строении и не пытаться спрятаться от дождя под деревьями, во временных строениях и под шаткими конструкциями, а также не пробовать самостоятельно преодолеть подтопленные участки.

Кроме того, управляя автотранспортным средством при грозе, рекомендуется припарковаться. Отмечается, что грозы резко ухудшают видимость на дороге, вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП. Во время грозы нельзя находиться у водоемов, а также рыбачить.