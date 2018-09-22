В Твери стартовали масштабные электросетевые учения

Губернатор Тверской области Игорь Руденя во время интервью по результатам электросетевых учений в Тверской области. 22 сентября 2018

Губернатор Тверской области Игорь Руденя во время интервью по результатам электросетевых учений в Тверской области. 22 сентября 2018

ТВЕРЬ, 22 сен — РИА Новости. В Твери стартовали учения по организации взаимодействия и устранению массовых нарушений наэлектросетевых объектах региона.

"Это важное событие, которое не имеет прецедентов и аналогов в истории региона. Более 5100 человек будут одновременно работать на нашей территории, задействовано свыше 850 единиц техники. Лучший результат, который будет достигнут по итогам проведения такого масштабного мероприятия — это свет и тепло в домах, работа предприятий в любое время суток, года. Со своей стороны окажем поддержку в проведении учений", – отметил губернатор области Игорь Руденя.

​По словам председателя правления ПАО "Россети" Павла Ливинскиого, по итогам учений аварийность на сетях должна снизиться в два раза.

​Он отметил, что 33% всех электросетей в Тверской области проходят по лесным массивам. За три месяца нужно будет произвести расчистку 6,5 тысячи гектаров, произвести расширение просек, замену наиболее подверженных аварийности участков линий в объеме 530 км. Собственными силами Тверьэнерго выполняли бы эту задачу в течение 10 лет", – сказал Ливинский.

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Как сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Тверской области, Руденя и Ливинский совершили сегодня облет части территорий Верхневолжья, где будут проводиться работы по расчистке просек. В ходе учений в течение трех месяцев во всех районах Тверской области будут проводиться работы, направленные на повышение устойчивости энергосистемы к воздействию погодных явлений. По статистике более 60% аварий на электросетях происходят по причине падения деревьев на линии электропередачи. В регионе планируется расчистить более 6,5 тыс. гектаров просек вдоль воздушных линий электропередачи и обновить 530 км ЛЭП с заменой неизолированного провода на самонесущий изолированный. Это позволит снизить аварийность, минимизировать риски возникновения перебоев в электроснабжении из-за неблагоприятных погодных условий.

В учениях примут участие специалисты филиала ПАО "МРСК Центра" — "Тверьэнерго", ПАО "МРСК Центра и Приволжья", Управления МЧС России по Тверской области, ГБУ Лесозащитный противопожарный центр – "Тверьлес". Предварительно все силы и средства были стянуты к местам проведения учений. Энергетики готовились к началу мероприятия, изучали специфику территорий.

Тверская область является вторым регионом после Дагестана, где будут проведены подобные учения.

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