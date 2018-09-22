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Общество

В Москве открылся первый национальный чемпионат "Навыки мудрых"

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© РИА Новости / Чичерина ЮлияВ Москве открылся первый Национальный чемпионат Навыки мудрых. 22 сентября 2018В Москве открылся первый Национальный чемпионат Навыки мудрых. 22 сентября 2018
© РИА Новости / Чичерина Юлия

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. На территории ВДНХ открылся первый Национальный чемпионат "Навыки мудрых", на котором оценку профессионального мастерства по международным стандартам WorldSkills получат люди старше пятидесяти лет.

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"Профессионализм не зависит от возраста и в некоторых сферах деятельности люди, имеющие большой опыт, бывают более конкурентноспособны, чем молодые их коллеги. Поэтому, одна из главных задач чемпионата — демонстрация на практике высокого уровня и профессиональных навыков людей в возрасте старше пятидесяти лет", — сказал на открытии директор союза "Молодые профессионалы" (WorldSkills Россия) Роберт Уразов.

© РИА Новости / Чичерина ЮлияВ Москве открылся первый Национальный чемпионат "Навыки мудрых". 22 сентября 2018
© РИА Новости / Чичерина Юлия
В Москве открылся первый Национальный чемпионат "Навыки мудрых". 22 сентября 2018

Чемпионат проходит на территории образовательного комплекса "Техноград" 22-23 сентября. Здесь же в эти дни проходит праздник трудовых профессий. Первый день стал соревновательным — свое мастерство продемонстрируют более 130 человек, которые выиграли отборочный этап и приехали в столицу из 28 регионов России. Они покажут свое мастерство в 25 компетенциях: электромонтаж, ресторанный сервис, медицинский и социальный уход, геодезия, изготовление прототипов, флористика, промышленный и графический дизайн и другие.

На выполнение задания каждому из них отводится около восьми часов, а оценивать результаты профессионалов будет жюри, состоящее из восьмидесяти экспертов. Итоги подведут на следующий день, в воскресенье, 23 сентября, на закрытии чемпионата.

© РИА Новости / Чичерина Юлия В Москве открылся первый Национальный чемпионат "Навыки мудрых". 22 сентября 2018
© РИА Новости / Чичерина Юлия
В Москве открылся первый Национальный чемпионат "Навыки мудрых". 22 сентября 2018

На протяжении всех дней на площадках будут проходить мастер-классы, лектории и дискуссии. Специально для гостей праздника волонтеры организовали экскурсии.

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© РИА Новости / Виталий Тимкив
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На церемонию торжественного открытия чемпионата пригласили почетных гостей, среди которых были люди, отмеченные званием Героя труда.

"Очень приятно, что сегодня возрождается интерес к людям рабочих профессий. Ведь все, что нас окружает — сделано человеком труда и это нужно ценить и помнить об этом. В 2013 году президент учредил почетное звание Героя труда РФ, чем еще раз подчеркнул важность и значимость людей труда, наставников, чье мастерство и знания служит достойным примером для поколений",- сказал депутат Госдумы, машинист горных выемочных машин шахты "Котинская" ОАО "СУЭК-Кузбасс" Владимир Мельник.

© РИА Новости / Чичерина Юлия В Москве открылся первый Национальный чемпионат "Навыки мудрых". 22 сентября 2018
© РИА Новости / Чичерина Юлия
В Москве открылся первый Национальный чемпионат "Навыки мудрых". 22 сентября 2018

Первый национальный чемпионат открыли нажатием символический кнопки запуска. Во время приветствия к участникам и гостям праздника обратился руководитель Федеральной службы по труду и занятости Всеволод Вуколов. Он отметил, что "развитие экономики зависит от производительности труда и правительство работает над проектом, связанным с этим вопросом".

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Роструд: на мероприятия занятости планируют выделить семь миллиардов рублей

"Ежегодно на эти нужды выделяется несколько миллиардов рублей, которые направляются на переподготовку кадров для тех предприятий, где уделяется большое внимание на производительность труда и внедряются новые формы и технологии в работе", — отметил он.

Национальный чемпионат "Навыки Мудрых" — это конкурс профессионального мастерства, дискуссионная площадка, а также демонстрация программ профессиональной переподготовки для специалистов в возрасте от 50 лет. В 2018 году чемпионат организуется Союзом "Молодые профессионалы (Worldskills Russia)" и ВОД "Волонтеры Победы" при поддержке Роструда и правительства Москвы.

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