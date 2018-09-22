В Москве объявили "желтый" уровень погодной опасности на воскресенье

Прохожие во время дождя в Москве. Архивное фото

Прохожие во время дождя в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Гидрометцентр объявил на воскресенье, 23 сентября, "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за ветра.

"Степень интенсивности опасных явлений: "желтый" — погода потенциально опасна", — говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.

По данным синоптиков, 23 сентября в Москве и Подмосковье будет облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Температура воздуха составит от 14 до 16 градуса тепла. Ветер 5-10 метров в секунду, местами порывы 12-17 метров в секунду.