В Севастополе во второй раз пройдет фестиваль "Круг света"

СЕВАСТОПОЛЬ, 22 сен — РИА Новости. Севастополь в субботу и воскресенье, 22 и 23 сентября станет одной из площадок международного фестиваля световых представлений "Круг света", он пройдет в городе-герое второй раз, сообщили в пресс-службе городского правительства.

На фасаде здания Дворца детского и юношеского творчества (исторический центр Севастополя) состоится показ световых представлений. 20-минутное шоу будет длиться с 19 до 22 часов в цикличном режиме. В субботу представление завершится фейерверком.

Севастопольцы и туристы смогут увидеть пятиминутный световой спектакль, посвященный истории города. Начнется шоу с истории возникновения города. В первой сцене зрители перенесутся в античный Херсонес. Затем станут свидетелями крещения князя Владимира, положившего начало христианству на Руси. За секунды пролетят столетия — и вот уже XVIII век – время, когда был заложен форпост Российской империи на Черном море. Крымская война и события Второй обороны города также найдут отражение в световом спектакле. В финале шоу зрители прогуляются по современному мегаполису, полюбуются живописными горами, древними памятниками.

Вторая часть светового представления посвящена известным музыкальным произведениям о Севастополе. На фасаде здания Дворца детского и юношеского творчества оживут истории, рассказанные в песнях: "Севастопольский вальс", "По морям, по волнам", "Пусть качает" и других.

"Круг света" проходит в Севастополе второй раз, впервые он состоялся в 2015 году. Вход на площадки фестиваля свободный.

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